Какие возможные риски возникают для нефтяной отрасли Казахстана

Ерлан Жаукин отмечает: нефть сорта Brent уже торгуется в горизонте 110$/bbl. При этом скидки на российскую нефть Ural's пробивают максимумы и уже превышают 13$/bbl.

Крупнейшие мировые участники рынка отказываются от заключения фьючерсных контрактов с российскими производителями – риски введения санкций в отношении российских нефтяных компаний очень высоки.

По его словам, стратегическое партнерство России и Казахстана проецирует все указанные риски и на казахстанскую нефтянку. Основные направления экспорта казахстанской нефти – это транзит через Россию в порты Черного моря.

Сегодняшние риски – это ожидания роста поставок бензинов, дизельного топлива и авиационного керосина из России на рынки Казахстана и стран Центральной Азии. На сегодня можно констатировать, что в условиях уже глобальных антироссийских санкций центральноазиатское направление станет основным направлением экспорта российского топлива.

Биржевые торги бензином Аи-92 производства уфимской и татарской группы НПЗ РФ, географически приближенных к казахстанским границам, на российских торговых площадках 1 марта 2022 года закрылись на уровне 46 тыс. руб/тонна.

Учитывая разницу в налогообложении, текущее соотношение пары тенге-рубль и стоимость доставки российского бензина до границ с РК, расчетная стоимость российского бензина на въезде в Казахстан составит около 190 тыс. тг/тонна с учетом казахстанских налогов, – уточнил специалист.

Даже несмотря на рост мировых котировок, пикирование российского рубля по отношению даже к валютам развивающихся стран нашего региона приведет к формированию демпинговых цен для потребителей Центрально-Азиатского региона.

Чем это грозит Казахстану?

На начало марта остатки готового к отгрузке бензина на НПЗ РК составляют около 120 тыс. тонн. Запасы бензина Аи-92 в регионах страны составляют около 260 тыс. тонн. То есть сформирован месячный запас бензина. Заводы сигнализируют об отсутствии заявок на отгрузку бензина.

На дворе март – рост потребления бензина в стране начнется не раньше третьей декады текущего месяца. При этом плановый объем производства бензина в РК в марте превышает его ожидаемый уровень потребления. То есть затоваривание складов в регионах будет продолжаться.

Возникают риски затоваривания резервуарных парков НПЗ с возможной дальнейшей остановкой производств, – заявил Жаукин.

Он напоминает, что о целесообразности возобновления экспорта бензинов из Казахстана начали говорить еще в декабре прошлого года, но на фоне январских событий в Казахстане эта тема оказалась закрытой.

В ближайшей перспективе есть существенные основания ожидать поток российского топлива на казахстанский рынок по демпинговым ценам.

Какие меры необходимо предпринять Казахстану для исключения всех возможных рисков?

Специалист уверен: на сегодня риски аварийных остановок производственных мощностей НПЗ РК минимальны. Производственные планы в январе-феврале текущего года исполнены. Запасы топлива в Казахстане сформированы.

Необходимо возобновление экспорта бензина. И необходимо это сейчас. В противном случае рынки наших южных соседей будут наводнены российским бензином.

По самым скромным подсчетам, уже в марте нужно вывезти не менее 80 тыс. тонн бензина с Атырауского и Шымкентского НПЗ.

Даже если смотреть на вопрос экспорта бензина с экономической точки зрения, наполнение казахстанского рынка российским бензином по демпинговым ценам позволит обеспечить сдерживание розничных цен на бензин на внутреннем рынке страны, а обеспечение экспорта казахстанского бензина даст рост поступлений валютной выручки в бюджет страны. А на сегодня приток валюты в Казахстан более чем необходим, – заключил аналитик.