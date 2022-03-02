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14:43 02.03.2022

Потепление до 20 градусов – прогноз погоды на три дня в Казахстане

весна Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3-5 марта, сообщает Zakon.kz.

Хотя и наступила весна, жители северных и восточных регионов Казахстана еще не успели ее почувствовать – холодный антициклон удерживал в этих регионах морозную погоду преимущественно без осадков.

4 марта на территорию страны начнет смещаться циклон со Средиземного моря, неся с собой большие запасы влаги и тепла, принося осадки, преимущественно в виде дождя, и долгожданное повышение температуры воздуха.РГП «Казгидромет»

Столбики термометров в северных регионах поднимутся в дневные часы до 0...+5°С, а в южных регионах и вовсе до +15...+20°С.

Анастасия Стативкина
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