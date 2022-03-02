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Законодательство РК
14:47 02.03.2022

Коллекторским агентствам придется повысить уставный капитал

повышение уставного капитала для коллекторских агентств Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с 1 января 2022 года введен минимальный размер уставного капитала коллекторских агентств в сумме 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Норму о минимальном размере уставного капитала коллекторских агентств предусматривает закон о коллекторской деятельности, принятый в 2021 году.

Вместе с тем, как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, для консолидации рынка и повышения качества коллекторских услуг 22 февраля 2022 года принято постановление правления Агентства, предусматривающее поэтапное повышение размера уставного капитала для действующих коллекторских агентств:

  • с 1 июля 2022 года – 30 млн тенге;

  • с 1 января 2023 года – 50 млн тенге.

При этом для вновь открывающихся коллекторских агентств минимальный размер уставного капитала составляет 50 млн тенге.

Как отмечается, в отношении коллекторских агентств, не выполнивших минимальные требования к уставному капиталу, Агентство проводит работу по прекращению их деятельности.

Лариса Черненко
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