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15:27 02.03.2022

Каспер Рууд высказал свое мнение о сборной Казахстана по теннису

Теннис КД Отбор Фото: ktf.kz
4 и 5 марта казахстанские теннисисты встретятся с соперниками из Норвегии в рамках квалификации Кубка Дэвиса 2022. Хозяева площадки во главе с ее лидером, восьмой ракеткой мира Каспером Руудом, дали оценку гостевой команде, сообщает Zakon.kz.

На встречу команд Норвегии и Казахстана запланированы четыре одиночных и один парный матч. Сборная, которая первой достигнет отметки в «три победы», выходит в дальнейший этап – финал, передает пресс-служба ФТК.

Без сомнения, норвежцы верят в своего лидера и первого номера Каспера Рууда. Восьмая ракетка планеты обозначил главные преимущества своих соперников.

Думаю, будет непростой матч. У Казахстана хорошая, сильная команда. Первым номером выступает Александр Бублик, которого я хорошо знаю. Мы с ним одного возраста и не раз играли на турнирах. Будет интересно. Мы, конечно, сделаем все, чтобы выиграть. Казахстан будет делать то же самое, так что это будет захватывающий матч. Бублик, конечно, очень опасный игрок с отличной подачей, которую сложно принимать.Каспер Рууд

В матче с казахстанской сборной Касперу Рууду будут помогать Виктор Дурасович (326 место в рейтинге ATP). Также в составе Лукас Хеллум Лилленген (1302), Герман Хойерал и Симен Сунде Братхольм. Капитан команды – Андерс Хасет.

Кукушкина я много раз видел в телетрансляциях. Он старше меня, так что его матчи я смотрю уже много лет. Они оба опасные соперники с разным стилем игры: у Бублика – подача, трикшоты и все прочее, Кукушкин чаще играет на задней линии. Ожидаю, что матчи с ними будут разными, но при этом одинаково тяжелыми.Каспер Рууд

  • 2 марта: пресс-конференция команд и капитанов

  • 3 марта: жеребьевка

  • 4 марта: две одиночные встречи (начало – в 23:00 по времени Нур-Султана)

  • 5 марта: одна парная и две одиночные встречи (начало– в 19:00). 

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Куандык Шынасилов
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