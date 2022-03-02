Запрет на застройку вблизи рек и озер предложили ввести в Казахстане

Адресуя депутатский запрос премьер-министру на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, депутат пояснила, что сегодня жителей страны волнует, что их ожидает весной в период половодья.

Согласно гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет» на 1 февраля текущего года, ситуация в стране неравномерная: «Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и центре республики дают основание быть готовым к половодью и отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе – к маловодью». В прогнозе сказано, что по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей может привести к возникновению тало-дождевых паводков. Запасы воды в снежном покрове в Акмолинской области выше среднемноголетних значений на 25%; в бассейнах рек Караторгай и Торгай выше среднемноголетних значений на 12-57%; в Западно-Казахстанской области в бассейнах рек Чижа-2 и Утва выше среднемноголетних значений на 20-22%. Депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова

По ее словам, главное прогнозное предприятие страны прямо говорит о том, что в определенных регионах страны есть угроза паводков, тем временем МЧС заверяет в обратном.

А если МЧС не ожидает угрозы подтоплений, то значит и не готовится к ним? Далее хотим обратить внимание на недостаток статинформации о ЧС. Бюро нацстатистики не ведет сбор таких данных. В отчете МЧС за прошедший год сведения о природных катаклизмах приведены в укрупненном виде, без детализации. Тем более нет статистики по годам, что не позволяет видеть картину в динамике. Айжан Скакова

Также мажилисвумен обратила внимание, что на ситуацию с паводками влияет и антропогенный фактор. Это гидротехнические сооружения (ГТС), которые требуют ремонта.

Из 653 имеющихся ГТС в срочном ремонте нуждаются 268. Фактический износ водохозяйственных объектов уже превышает 60%. По техническому состоянию такие ГТС можно отнести к объектам повышенной аварийной опасности. При этом у нас до сих пор нет отдельного закона о безопасности ГТС. Айжан Скакова

Другой антропогенный фактор – это размещение поселков, производств или иных объектов вблизи рек.

Тут назревает необходимость пересмотра «Правил установления водоохранных зон и полос». Эти зоны и полосы в настоящее время выделяются только в связи с экологическими задачами, тогда как очевидно, что должны быть учтены и задачи в области ЧС. Сейчас «в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы шириной не менее 35 метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности». Полагаем, что ширина водоохранных полос должна учитывать значения половодий, то есть отметку высоких вод – до какого уровня доходит вода при весеннем половодье. Айжан Скакова

По словам депутата, «если какая-то территория вблизи рек и озер в силу природных факторов подвержена подтоплениям, то логично запретить размещать на этой территории населенные пункты и производства».

Проще говоря – не надо строить в пойме рек. При купле-продаже земельных участков люди могут не знать и не учитывать эти моменты, поэтому нужен соответствующий законодательно закрепленный запрет. Айжан Скакова

В связи с этим мажилисвумен попросила правительство сообщить, какие меры приняты для улучшения гидравлического мониторинга, наладить сбор статданных по ЧС, пересмотреть правила установления водоохранных зон и полос с учетом исторически максимальных уровней воды при весеннем половодье, принять закон РК «О безопасности гидротехнических сооружений», а также предоставить информацию, какую ответственность понесли госорганы и население за строительство жилых, социальных и иных объектов на территории водоохранных зон и полос.