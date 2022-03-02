Два пулемета и более 120 автоматов: что изъяли полицейские после беспорядков

Продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее украденного оружия. На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 единицы нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и два пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, после разъяснительной работы гражданами добровольно сдано более 100 единиц оружия. Обращаясь к гражданам, Адилов рекомендовал сообщать в полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия.

Глава Следственного департамента отметил, что оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан.