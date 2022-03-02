Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:30 02.03.2022

Два пулемета и более 120 автоматов: что изъяли полицейские после беспорядков

Патроны, боеприпасы, оружие Фото: Zakon.kz
Общее количество изъятого после январских беспорядков оружия составляет 1069 единиц. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее украденного оружия. На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 единицы нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и два пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, после разъяснительной работы гражданами добровольно сдано более 100 единиц оружия. Обращаясь к гражданам, Адилов рекомендовал сообщать в полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия.

Глава Следственного департамента отметил, что оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан.

Айша Тулеубекова
Беспорядки-2022 МВД РК Казахстан
Тенге продолжает укрепляться
01.03.2022
Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС
01.03.2022
Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы
01.03.2022
Другого пути нет – Токаев призвал Россию и Украину к миру
01.03.2022
Взрывы и неизвестность – прибыл второй рейс с эвакуированными казахстанцами
01.03.2022
Главная Топ LIVE Все