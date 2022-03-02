Беспорядки 2022: похищенное имущество на сумму 288 млн тенге изъято полицией

Особо хочу подчеркнуть, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба. Продолжается также работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Согласно данным МВД, всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1502 объекта бизнеса, из них 1360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных компаний, 6 рынков, четыре обменных пункта, три аптеки, один автосалон и другие объекты предпринимательства.

Полицейскими страны обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге.