15:32 02.03.2022
Беспорядки 2022: похищенное имущество на сумму 288 млн тенге изъято полицией
Фото: Zakon.kz
Всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1502 объекта бизнеса. Полицейскими страны обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Особо хочу подчеркнуть, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба. Продолжается также работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
Согласно данным МВД, всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1502 объекта бизнеса, из них 1360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных компаний, 6 рынков, четыре обменных пункта, три аптеки, один автосалон и другие объекты предпринимательства.
Полицейскими страны обнаружено и изъято похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге.
Всего по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 12 тыс. граждан, назначено 2200 судебных экспертиз.Санжар Адилов