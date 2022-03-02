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Законодательство РК
15:30 02.03.2022

В Казахстане разработали Концепцию развития туризма до 2026 года

концепция развития туризма в РК Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта разработало проект Концепции развития туристской отрасли до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили разработчики проекта, Концепция будет сохранять преемственность и базироваться на принципах качества, конкурентности, рентабельности и устойчивого развития.

Принятие концепции создаст необходимые условия для эффективного развития отечественной туристской отрасли и позволит достигнуть задачи по достижению 6,5%-ной доли в структуре ВВП в 2026 году.Министерство культуры и спорта РК

Концепция отражает комплексное развитие и благоустройство туристских дестинаций страны, включая развитие транспортной и городской инфраструктуры, доступность автомобильного сообщения и устойчивого городского транспорта, развитие воздушного и железнодорожного сообщения, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, водоснабжения и водоотведения, управления твердыми отходами, электроснабжения и телекоммуникаций, сервисной инфраструктуры, создание аутентичных туристских продуктов с учетом природного, историко-культурного, этнического разнообразия и особенностей гастрономии Казахстана.

Дестинация — место назначения туристского путешествия (поездки, тура, экскурсии), место посещения (территория, местность, город, населенный пункт).

В концепции обозначены основные подходы создания и развития инфраструктуры туризма, логистики. Разработчики считают, что инвестиционная привлекательность будет достигаться за счет применения инструментов стимулирования, предусмотренных законодательством, а также стратегических документов поддержки предпринимательства.

Планируется развивать строительство подъездных дорог к туристским объектам вне населенных пунктов.

Кроме того, планируется продолжить работу с якорными инвесторами для успешной реализации проектов по экологическому туризму в национальных парках.

Проведено обследование и определена потребность в туристских дестинациях вдоль автодорог. Это 931 объект сервиса с санузлами, из них 438 единиц по линии АО «НК «ҚазАвтоЖол» и 493 – по линии МКС РК и акиматов областей.

Будет внедряться принцип планирования инвестиций. Инвентаризация туристских маршрутов выявит потребности в конкретных объектах, на их основе будут разработаны предложения для инвесторов.

Для расширения географии и снижения стоимости внутренних авиаперелетов планируется проработать вопрос с отечественными авиакомпаниями по открытию новых регулярных авиамаршрутов, удешевлению билетов.

Предполагается, что отечественные авиакомпании, железнодорожные и автотранспортные перевозчики будут развивать интермодальные пассажирские перевозки внутри страны (использование двух и более видов транспорта пассажирами).

Разработчики концепции считают, что эффект от указанных мер позволит за 5 лет создать порядка 170 тыс. новых рабочих мест и привлечь в экономику Казахстана дополнительные доходы бюджета на сумму более 135 млрд тенге.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 марта.       

Лариса Черненко
Открытые НПА МКС РК Казахстан
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