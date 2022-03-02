В Казахстане разработали Концепцию развития туризма до 2026 года

Как отметили разработчики проекта, Концепция будет сохранять преемственность и базироваться на принципах качества, конкурентности, рентабельности и устойчивого развития.

Принятие концепции создаст необходимые условия для эффективного развития отечественной туристской отрасли и позволит достигнуть задачи по достижению 6,5%-ной доли в структуре ВВП в 2026 году. Министерство культуры и спорта РК

Концепция отражает комплексное развитие и благоустройство туристских дестинаций страны, включая развитие транспортной и городской инфраструктуры, доступность автомобильного сообщения и устойчивого городского транспорта, развитие воздушного и железнодорожного сообщения, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, водоснабжения и водоотведения, управления твердыми отходами, электроснабжения и телекоммуникаций, сервисной инфраструктуры, создание аутентичных туристских продуктов с учетом природного, историко-культурного, этнического разнообразия и особенностей гастрономии Казахстана.

Дестинация — место назначения туристского путешествия (поездки, тура, экскурсии), место посещения (территория, местность, город, населенный пункт).

В концепции обозначены основные подходы создания и развития инфраструктуры туризма, логистики. Разработчики считают, что инвестиционная привлекательность будет достигаться за счет применения инструментов стимулирования, предусмотренных законодательством, а также стратегических документов поддержки предпринимательства.

Планируется развивать строительство подъездных дорог к туристским объектам вне населенных пунктов.

Кроме того, планируется продолжить работу с якорными инвесторами для успешной реализации проектов по экологическому туризму в национальных парках.

Проведено обследование и определена потребность в туристских дестинациях вдоль автодорог. Это 931 объект сервиса с санузлами, из них 438 единиц по линии АО «НК «ҚазАвтоЖол» и 493 – по линии МКС РК и акиматов областей.

Будет внедряться принцип планирования инвестиций. Инвентаризация туристских маршрутов выявит потребности в конкретных объектах, на их основе будут разработаны предложения для инвесторов.

Для расширения географии и снижения стоимости внутренних авиаперелетов планируется проработать вопрос с отечественными авиакомпаниями по открытию новых регулярных авиамаршрутов, удешевлению билетов.

Предполагается, что отечественные авиакомпании, железнодорожные и автотранспортные перевозчики будут развивать интермодальные пассажирские перевозки внутри страны (использование двух и более видов транспорта пассажирами).

Разработчики концепции считают, что эффект от указанных мер позволит за 5 лет создать порядка 170 тыс. новых рабочих мест и привлечь в экономику Казахстана дополнительные доходы бюджета на сумму более 135 млрд тенге.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 марта.