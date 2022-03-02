Роман Абрамович хочет продать «Челси» – СМИ

Как сообщает Blick, 86-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс получил от Абрамовича предложение о покупке «Челси».

Абрамович пытается продать свои виллы в Англии и также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта, я и еще три человека получили предложение купить «Челси» от Абрамовича. Хансйорг Висс

Швейцарский миллиардер отметил, что ему «нужно подождать четыре-пять дней», так как «сейчас Абрамович просит слишком много денег».

«Челси» должен ему 2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать ему эту сумму. Хансйорг Висс

По словам швейцарца, он и еще три человека, которые получили предложение купить «Челси», не знают «точную цену продажи».

Я вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнерами, но сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов. Хансйорг Висс

Состояние швейцарского миллиардера Хансйорга Висса оценивается в $5 млрд.

ФК «Челси» — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в Английской премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.

«Аристократы» — единственная команда, которая выиграла три главных клубных турнира УЕФА дважды, а также единственный клуб, владевший двумя еврокубками одновременно.

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