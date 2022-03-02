Какие данные нужно указать в декларации о доходах и имуществе

Налоговым кодексом предусмотрено, что декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.

Напомним, что на первом этапе в 2021 году декларацию об активах и обязательствах представили госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги. Начиная с 1 января 2022 года эти лица ежегодно будут представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

В декларации о доходах и имуществе они отражают:

доходы, полученные за календарный год, в том числе за пределами РК; налоговые вычеты; приобретение/отчуждение/получение безвозмездно имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе за пределами РК; деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП, действующего на 31 декабря отчетного налогового периода; имущество, имеющееся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица: недвижимое имущество, которое подлежит государственной регистрации в компетентном органе иностранного государства; ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК; доля участия в уставном капитале юр. лица, зарегистрированного за пределами РК; дебиторская/кредиторская задолженности физических лиц перед другими лицами при наличии нотариально засвидетельствованного договора, кроме задолженности банкам.

Также государственные служащие, приравненные к ним и их супруги обязаны отразить в ежегодной декларации сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение года имущества (квартиры, дома, земельного участка, автомашины, ценных бумаг, инвестиционного золота, доли участия в жилищном строительстве, производных финансовых инструментов), в том числе за пределами РК.

Вместе с тем Налоговый кодекс предусматривает, что физические лица, получившие следующие виды доходов, исчисление индивидуального подоходного налога (ИПН) производят в декларации о доходах и имуществе без представления декларации по ИПН:

имущественный доход;

доход физических лиц, получивших из источников за пределами РК;

домашних работников, получающих доходы не от налогового агента;

граждан РК, получающих доход по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера, заключенным с дипломатическими представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства;

медиаторов, за исключением профессиональных медиаторов, не являющихся налоговыми агентами;

доходы от личного подсобного хозяйства, по которым не удержан ИПН у источника выплаты.

В случае получения других доходов, подлежащих налогообложению самостоятельно, физическому лицу необходимо представлять форму 240.00 до полного перехода в систему всеобщего декларирования. Комитет госдоходов МФ РК

Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на web-портале КГД.