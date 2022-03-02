Сапарбаев: Подрядчикам дается последний шанс реабилитироваться

Эти вопросы до сих пор не сходят с повестки дня из-за несвоевременного выполнения протокольных поручений акима области и профильного министерства.

На очередном совещании с представителями подрядных организаций аким области раскритиковал работу регионального филиала «Казводхоз», профильных ведомств за слабый контроль над ходом работ на водных объектах.

Месяц назад было проведено расширенное совещание с участием вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, генерального директора РГП «Казводхоз» Алтая Елжасова. По результатам обсуждения создана специальная рабочая группа, ответственным лицам и подрядным организациям даны конкретные поручения, установлен план-график. Я лично объездил районы и проинспектировал ход работ. Результаты работ на данный момент оставляют желать лучшего. Ни одно протокольное поручение не выполнено. Строительные фирмы нарушили все возможные дедлайны. А вегетационный период вот-вот начнется. В районах аграрии уже приступили к посевной кампании. Их волнует только один вопрос: хватит ли поливной воды? Что мы скажем фермерам? – возмутился глава региона.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В районах осуществляется реализация 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений. Выделенные Европейским банком реконструкции и развития средства освоены всего лишь на 32 процента.

Вместо заслушивания обширных докладов аким области устроил разбор полетов.

Столько времени потеряли. За последние два месяца мы никуда не продвинулись. Мы слышали обещания подрядчиков, но воз и ныне там. Было поручено за каждым участком закрепить ответственное лицо и увеличить количество строителей. Руководство регионального филиала «Казводхоз» не приняло конкретных мер. На отчетной встрече акимов районов с населением руководитель филиала должен участвовать и держать ответ перед населением за допущенные нарушения, – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что серьезные упущения допущены проектировщиком ТОО «КазЮжГипроВодстройПроект».

Почему филиал «Казводхоз» доверяет сразу несколько проектов одному проектировщику? Почему не контролирует ход работ? Взять хотя бы, к примеру, многострадальный канал Райс. Необходимо подавать в среднем 3,5 кубометра воды вместо двух, утвержденных проектировщиком. При посещении канала все клятвенно заверяли, что работы будут завершены 15 марта. Осталось всего несколько дней, а работы там непочатый край. Такая же ситуация и по другим проектам. Ни один канал до сих пор не приведен в порядок, – возмутился аким области.

Каждый проект глава региона обсудил персонально с каждым ответственным подрядчиком и поручил немедленно выполнить обязательства. Бердибек Сапарбаев отметил, что обводными каналами, как в прошлом году, проблему не решить.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Делаем, стараемся, работаем… Одни и те же ответы. Вместо пустых разговоров пора уже приступить к реальным делам. Жителям нужны конкретные результаты. Мы обещали сельчанам, и мы обязаны выполнить свое обещание, – потребовал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе совещания выступил и генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов.

С нашей стороны все обязательства, если подрядчики правильно заполняют международные документы, выполняются вовремя. Руководители компании предупреждены: если они сорвут вегетационный период, дела в отношении этих подрядчиков будут переданы в правоохранительные органы, – сказал он.

Бердибек Сапарбаев потребовал все работы завершить до 1 апреля. Каналы должны быть готовы к началу вегетационного периода. В противном случае в отношении ответственных лиц будут приняты жесткие меры.

Конкретные поручения даны заместителю акима области, курирующему эту сферу, акимам районов, руководителям Управления сельского хозяйства, филиала «Казводхоз», руководителю РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

Также акимам районов поручено держать под контролем ситуацию с наполнением водохранилищ, водоемов. В частности, это касается Сарысуского, Кордайского, Жамбылского районов. В районах надо методом асар организовать очистку каналов.

Подрядчикам дается последний шанс реабилитироваться в глазах крестьян. Для нас сейчас каждый день на вес золота. Строительные фирмы совместно с заказчиком обязаны сделать все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, – заключил аким области.