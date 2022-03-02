18:23 02.03.2022
Токаев проведет заседание Высшего совета по реформам
Фото: akorda.kz
3 марта под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает Zakon.kz.
Завтра, 3 марта, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
Также будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.