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Законодательство РК
18:23 02.03.2022

Токаев проведет заседание Высшего совета по реформам

Акорда Фото: akorda.kz
3 марта под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает Zakon.kz.
Завтра, 3 марта, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

Также будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.

Анастасия Стативкина
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