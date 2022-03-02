Казахстан и Россия прорабатывают проекты на 1,4 млрд долларов

Как сообщает пресс-служба правительства, сопредседателями МПК являются с казахстанской стороны заместитель премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с российской стороны – заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Товарооборот между Казахстаном и Россией за 2021 год составил 24,2 млрд долларов, что на 29,1% больше по сравнению с 2020 годом, – говорится в сообщении.

В ходе заседания Султанов отметил, что реализуются восемь крупных совместных проектов на сумму порядка 2,6 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химпром. На стадии проработки находятся еще 11 проектов на сумму 1,4 млрд долларов.

Машиностроение – ключевое направление промышленной кооперации. Мы заинтересованы в реализации новых кооперационных проектов в области нефтегазового машиностроения, создания автокомпонентной базы. Настроены на расширение сотрудничества в автомобильной промышленности путем освоения производства комплектующих и запчастей, – сказал Султанов.

Фото: primeminister.kz

По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос доступа высоковольтного оборудования на российский рынок. Достигнута договоренность обеспечения взаимного доступа на рынки.

Российская сторона выразила заинтересованность в расширении кооперации в области металлургии, научной и производственной сфере.

Стороны также обсудили вопросы цифровой повестки, взаимодействия в целях совершенствования таможенно-налогового администрирования, активизации сотрудничества в сфере гидроэнергетики и в области возобновляемых источников энергии.