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Законодательство РК
20:36 02.03.2022

Оперативный штаб по антикризисным мерам создан в Казахстане

Нур-Султан Фото: primeminister.kz
По распоряжению премьер-министра РК Алихана Смаилова создан Оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве РК, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Россию и их влияние на экономику Казахстана. 

В состав Оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты. 

Вместе с тем в дальнейшей работе Оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.

Сегодня состоялось первое заседание Оперативного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.Пресс-служба правительства РК
Елена Беляева
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