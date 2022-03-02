Оперативный штаб по антикризисным мерам создан в Казахстане

Как сообщает пресс-служба правительства, штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Россию и их влияние на экономику Казахстана.

В состав Оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

Вместе с тем в дальнейшей работе Оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.