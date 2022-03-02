20:36 02.03.2022
Оперативный штаб по антикризисным мерам создан в Казахстане
Фото: primeminister.kz
По распоряжению премьер-министра РК Алихана Смаилова создан Оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве РК, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба правительства, штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Россию и их влияние на экономику Казахстана.
В состав Оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.
Вместе с тем в дальнейшей работе Оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.
Сегодня состоялось первое заседание Оперативного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.Пресс-служба правительства РК