Пентагон: бесполетная зона над Украиной может спровоцировать войну США с Россией

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией в Украине.

Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией. Ллойд Остин

Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России.