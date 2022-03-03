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06:36 03.03.2022

Пентагон: бесполетная зона над Украиной может спровоцировать войну США с Россией

США Украина Россия Фото: pixabay
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной. Для обеспечения зоны нужно развертывание американских Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией в Украине.

Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией.Ллойд Остин

Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России.

Данияр Кунафин
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