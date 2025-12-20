#Казахстан в сравнении
Мир

Украина согласилась на трехстороннюю встречу с Россией и США

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 02:30 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of Israel, он выразил сомнение, что такая встреча может дать новый результат, поскольку "были встречи в Турции в таком формате".

Однако тогда, отметил украинский лидер, удалось согласовать обмен пленными, и потому такие встречи следует проводить, хотя бы для договоренностей по новым обменам или встрече президентов России, США и Украины.

"Я об этом неоднократно говорил. Есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Так что, если результаты – обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против. Мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим, как будет", – сказал Зеленский.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов.

Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Стороны провели еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела погибших.

Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись в начале июня. Среди договоренностей, которых удалось достичь,– возвращение не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной прямой линии с гражданами и представителями СМИ, где ответил на вопрос о ситуации в Украине.

Аксинья Титова
