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08:17 03.03.2022

Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки

КВИ Казахстан Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973+ и 1120 КВИ-), из них в стационарах – 1945 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 148.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 143 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 52,

  • на аппарате ИВЛ – 43.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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