08:17 03.03.2022
Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973+ и 1120 КВИ-), из них в стационарах – 1945 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 148.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 143 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 52,
на аппарате ИВЛ – 43.
Фото: Минздрав РК