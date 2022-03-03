Четыре казахстанца скончались от КВИ за сутки

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973+ и 1120 КВИ-), из них в стационарах – 1945 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 148.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 143 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 52,

на аппарате ИВЛ – 43.