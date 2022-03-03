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08:56 03.03.2022

В «зеленую» зону перешли все регионы Казахстана

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта 2022 года предоставили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

в «красной» зоне: ни одного региона;

в «желтой» зоне: ни одного региона;

в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Данияр Кунафин
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