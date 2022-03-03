Fitch Ratings подтвердило рейтинг БРК на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

В агентстве отметили, что долгосрочные IDRs and GSR рейтинги БРК приравнены к суверенному IDR рейтингу Казахстана (BBB/Стабильный).

Как считают аналитики агентства, высокая вероятность государственной поддержки отражает важную роль БРК в политике как ведущего института развития в Казахстане, направленного на содействие развитию несырьевых секторов национальной экономики и снижение его зависимости от нефтегазовой отрасли.

Аналитики отметили, что роль БРК подкрепляется особым правовым статусом, поскольку финансовый институт регулируется непосредственно государством через материнскую компанию Банка Развития Казахстана холдинга «Байтерек».

Также, по данным агентства, долгосрочные двусторонние кредиты от иностранных банков и еврооблигации, выпущенные на международном рынке капитала, составили 55% финансирования на конец третьего квартала 2021 года. Заимствования с участием государства составили 43%.

В банке отметили, что для поддержания больших объемов финансирования в различных отраслях казахстанской экономики необходима хорошая база фондирования, и Банк Развития Казахстана продолжает успешно привлекать инвестиции из альтернативных источников не только на внутренних, но и на внешних рынках капитала, активно снижая долю государственных средств в структуре фондирования.

На сегодняшний день БРК – единственный казахстанский эмитент, который уже четыре раза успешно выходил с еврооблигациями в тенге. Объем привлеченного банком фондирования в 2021 году составил 413 млрд тенге, из которых 97,6% являются рыночными средствами и 2,4% – из государственных средств.

Подтверждение высокого рейтинга Банка Развития крупнейшим международным рейтинговым агентством в нынешних реалиях доказывает, что Банк Развития является надежным эмитентом и опытным партнером. Банк продолжает держать курс открытости и транспарентности, неизменно укрепляя свою финансовую устойчивость и улучшая качество предоставляемых услуг нашим клиентам. Председатель правления Банка Развития Казахстана Руслан Искаков

Фото: kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».