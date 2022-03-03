Альварес встретился с Биволом и пригрозил Головкину

На данном мероприятии боксеры провели дуэль взглядов перед их боем, который состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Спортсмены будут драться за принадлежащий Дмитрию Биволу титул WBA. Поединок с россиянином является первой частью нового контракта Альвареса.

Дальнейшим продолжением контракта мексиканца станет бой-трилогия с Геннадием Головкиным, который запланирован на 17 сентября 2022 года.

Все хотят увидеть этот бой. Надеюсь, он выиграет у Мураты. Бой с Головкиным для меня личная тема. Потому что он говорит много всякого плохого. Он наболтал разных вещей, но мы еще посмотрим. Для начала я должен победить 7 мая. Я на 100% сосредоточен на поединке с Биволом. Для меня это нелегкий бой. После этого поединка мы поговорим о трилогии. Сауль Альварес

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