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Законодательство РК
10:31 03.03.2022

Задержаны трое сотрудников Инспекции транспортного контроля

задержание Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом КНБ и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников Инспекции транспортного контроля области, передает Zakon.kz.
Руководитель отдела и два его подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах. Антикоррупционная служба по Алматинской области

Трое сотрудников Инспекции транспортного контроля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания Управления полиции города Талдыкоргана.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
Антикор Алматинская область
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