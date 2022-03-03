11:06 03.03.2022
«Спутник Лайт» начали производить в Казахстане
Фото: sputnikvaccine.com
ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» начало производство однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», передает Zakon.kz.
О старте производства вакцины сообщили в КФК.
Как известно, препарат, разработанный для ревакцинации в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Его доказанная эффективность составляет 79,4%. Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию. Ожидается регистрация препарата казахстанского производства в РФ.ТОО «КФК»
Ранее КФК наладил выпуск первого препарата от COVID-19 «Спутник V» для вакцинации казахстанцев.
С февраля 2021 года в гражданский оборот было отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии. Следующий шаг – освоение производства однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» для ревакцинации населения.ТОО «КФК»