Ученые разработали способ более точного воздействия на раковые опухоли

Специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали эффективный способ фокусировки медицинского протонного пучка, что позволит повысить точность воздействия на раковые опухоли, сохраняя при этом здоровые ткани. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований.

Флэш-терапия, перспективный метод лечения онкологических заболеваний, в особенности онкологии мозга, требует высокой точности при воздействии пучка заряженных частиц. Ученые ОИЯИ изобрели способ, позволяющий практически мгновенно управлять энергией пучка медицинского циклотрона и доставлять ускоренные протоны нужной для терапии энергии точно в опухоль, максимально сохраняя здоровые ткани организма, – отмечается в статье, опубликованной на сайте ОИЯИ.

При флэш-терапии, в отличие от традиционной протонной терапии, возможно провести медицинские манипуляции, намного меньше травмируя пациента как в физическом смысле, так и в психологическом. Обычная терапия проводится длительностью в несколько секунд, количеством в 30 сеансов, с необходимостью восстанавливаться после каждой процедуры. Флэш-терапия будет осуществляться единожды с каждым пациентом, и длиться она будет доли секунды, для чего будет использована очень высокая доза облучения.

Направлять пучок ускоренных протонов в опухоль, минимально задевая здоровые ткани организма, можно в трех плоскостях: вправо-влево, вверх-вниз и вдоль направления пролета пучка (вглубь пораженных болезнью тканей). И если в направлениях вверх-вниз и вправо-влево пучок отклоняется при помощи магнитов циклотрона, формирующего и ускоряющего пучок заряженных частиц, то вглубь его направить сложнее, – отмечают авторы работ.

Ученые ОИЯИ изобрели новую методику, которая позволяет очень быстро и высокоточно двигать фокус протонного пучка. Соавтор изобретения Сергей Доля пояснил, что, если необходимо, чтобы энергия выделилась ближе, можно поставить на пути пучка поглотитель этой энергии и тем самым часть энергии потерять.