Паралимпиада-2022: как встретили казахстанцев в Чжанцзякоу

Команда Казахстана прибыла на зимние Паралимпийские игры в Пекин 26 февраля и после сдачи ПЦР-теста направилась в Чжанцзякоу. Именно там пройдут соревнования в биатлоне и лыжных гонках, где выступят все пять казахстанских атлетов.

Устроились в олимпийской деревне Чжанцзякоу мы хорошо, проблем с расселением не было, комнаты уютные. Живем либо по два человека, либо по одному. Для людей с ограниченными возможностями комнаты адаптированы: поручни, пандусы, лифты – все работает, все нас устраивает. Питание хорошее, сбалансированное, подходит для соблюдения любой спортивной диеты – начиная от вегетарианских блюд и заканчивая питанием, богатым белками и углеводами. Василий Коломиец

Лыжные трассы на спортивном объекте в Чжанцзякоу разделены для пара-атлетов, соревнующихся сидя, и для спортсменов, выступающих стоя.

Фото: НПК/Женис Агыбай

В лыжных видах спорта на результаты, безусловно, влияют погодные условия и качество снега.

Главный тренер сборной Казахстана отмечает, что по сложности для спортсменов, которые катаются сидя, трасса достаточно рабочая – и не легкая, и не сильно тяжелая. Для спортсменов, выступающих стоя, трасса очень рабочая, с хорошими затяжными подъемами.

Еще во время зимней Олимпиады легендарный казахстанский лыжник, олимпийский чемпион Владимир Смирнов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что снег на трассах в Чжанцзякоу искусственный, и на него никто из спортсменов не жаловался. А вот сильный ветер, конечно, создает дополнительные трудности.

Фото: НПК/Женис Агыбай

Стрельбище на биатлонном комплексе, конечно, продувается – роза ветров очень сильная в этих местах, постоянно дует ветер, нередко порывистый. Я так понимаю, мы находимся в горах, высота – 1700 метров над уровнем моря, лесополосы очень мало, голые сопки, соответственно, ветра сильные. Во время Паралимпиады в биатлоне, думаю, будет лотерея. Вспомним олимпийские соревнования в этом виде спорта, где ветер сильно повлиял на стрельбу спортсменов и оказал влияние на итоговый результат. Василий Коломиец

Василий Коломиец подтвердил слова чемпиона и рассказал другие интересные подробности.

В лыжных гонках казахстанские спортсмены также столкнуться с особенностями трассы.

Для лыжных гонок снег в Чжанцзякоу не скоростной, он сейчас достаточно перемороженный, сухой, влажности в нем мало, скольжение по нему не очень хорошее. Европейский снег более влажный, в нем видны кристаллики, он ледообразный, и лыжи в Европе быстрее едут. Наши смазчики с первого дня пребывания в Чжанцзякоу работают над подбором смазки для местных трасс, раскатывают, пробуют разные варианты. В первые дни Паралимпиады обещают погоду, переходящую с минуса на плюс, но в дальнейшем будет теплая погода, до +12 градусов, это тоже внесет определенные корректировки и трудности. Будем справляться, пробовать, искать варианты. Василий Коломиец

Для одного из казахстанских спортсменов Юрия Березина (класс LW12, сидя) нынешняя Паралимпиада – первая в карьере.

Первые впечатления? Пока еще не объяснить словами. Здесь такой уровень атлетов высочайший, собрались лучшие спортсмены мира. Адреналин ощущаю внутри, но не переживаю, понимаю просто всю ответственность старта. Настроение очень хорошее, абсолютно спокоен. Соперники все знакомые, знаю их по Кубкам мира, атмосфера в команде Казахстана очень хорошая. До вылета в Китай тренировались в Алматинской области, было нелегко, но адаптировались. В Чжанцзякоу все по-другому – ветер неприятный, снег непривычный для нас. В Алматы лыжи очень хорошо ехали, здесь снег другой, немного выше, чем в Талгаре, кислорода иногда не хватало, но мы для этого здесь пораньше, чтобы адаптироваться. Китай принял хорошо, питание, атмосфера позитивная, настроение хорошее. Юрий Березин

Опытный Сергей Усольцев (класс LW12, сидя) участвовал в зимней Паралимпиаде в 2018 году. Для него Параигры-2022 в Пекине – вторые в карьере соревнования такого уровня.

Само участие в Паралимпиаде – событие в жизни каждого спортсмена, атмосферу и эмоциональный фон, конечно, не сравнить с чемпионатами и Кубками мира. В Чжанцзякоу все нравится, китайцы постарались все организовать на уровне. А мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы удачно выступить на Паралимпиаде-2022, победит сильнейший. Казахстанский паралимпиец Сергей Усольцев

Настрой у казахстанских паралимпийцев хороший, проблем в команде нет. Подготовка прошла и идет по плану, без срывов, вся команда работает и нацелена на максимальный результат.

Официальное открытие Зимней Паралимпиады-2022 состоится 4 марта, а первые соревнования стартуют 5 марта.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.