О планах по развитию региона рассказал аким ВКО на встрече с населением

По его словам, в Усть-Каменогорске строят Центр гематологии республиканского уровня. Он будет соответствовать международным стандартам и позволит не только проводить высокоточную диагностику и лабораторные исследования, но и осуществлять научную деятельность и лечить пациентов на самом современном оборудовании.

Жителей не только областного центра, но и всего региона волнует проблема, возникшая со строительством дороги в обход Осиновского перевала.

По словам главы региона, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития уже скорректировали проектно-сметную документацию, и оставшиеся 32 километра этой важной трассы будут достроены в ближайшее время.

И она станет своеобразным трамплином для дальнейшего развития туризма не только на Бухтарминском побережье, но и в Катон-Карагайском районе.

В целом, в городе реализуются масштабные и важные социальные проекты во всех сферах. Так, например, разрабатывается проект многофункциональный центр «Зерде», где у детей и взрослых будет возможность заниматься практически всеми видами науки и творчества, там же будут расположены студии и ремесленные мастерские и два музея - исторический и археологический.

Также в сфере образования мы планируем еще несколько проектов, –отметил Даниал Ахметов. – Все помнят скандальную историю с республиканским центром подготовки кадров для металлургической и автомобильной промышленности, который превратился в долгострой. Сейчас на этом месте будет достроена школа на 900 мест с математическим уклоном и уклоном на биологию, а также интернатом на 150 мест, чтобы одаренные дети со всех уголков региона могли учиться здесь. В сфере развития массового спорта мы построим еще 14 фоков в бывших райцентрах и 4 современных фитнес-клуба в городах Алтай, Аягоз, Риддер и Курчатов.

Большое внимание в городе сегодня уделяется общественному транспорту, поскольку эту проблему неоднократно озвучивали устькаменогорцы. Сумма, которую направили на субсидирование пассажирского транспорта, составляет один миллиард и 600 миллионов тенге.

Будут закуплены более 60 автобусов и пять совершенно новых трамваев, что позволит увеличить маршрутную сеть, сократить интервалы и обеспечить бесперебойное движение к окраинам города, в частности, к Аблакетке.

Говоря об окраинах, мы не забываем еще и о том, что в городе продолжится реализация программы «Мой двор», и она коснется не только центра, но и отдаленных районов, по этому вопросу работает специальная комиссия, – отметил Даниал Ахметов.

В целом город динамично развивается практически во всех сферах: будет построено 85 домов по программе «Одноэтажный Восток», введен в эксплуатацию оптово-розничный центр «Алтай» вместимостью до 45 тысяч тонн, который позволит реализовывать сельскохозяйственную и другую продукцию без посредников.

Кроме того, большая поддержка в регионе оказывается предприятиям легкой промышленности, в этом году они вновь получат государственный заказ на пошив школьной формы для детей из многодетных и малообеспеченных семей.