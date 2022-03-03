30% выпускников вузов не могут найти работу в Казахстане – депутат

Ежегодно среди молодых специалистов, окончивших вузы и колледжи, 30% остаются без работы. 30% трудоустраиваются не по своей специальности с низкой квалификацией и заработной платой. 42% занятых по найму в стране работают в финансируемых бюджетом отраслях. Бейбит Исабаев

По его словам, молодежь не может найти работу из-за низких заработных плат. Также есть проблемы с обеспеченностью жильем, поскольку съемное многим не по карману.

В связи с этим сенатор считает важным, чтобы в правительстве предприняли меры по системному решению имеющихся проблем.

Необходимо провести глубокий, всесторонний анализ сегодняшнего состояния рынка труда, сложившегося в стране. Должна быть рассмотрена динамика роста общей численности населения, новых трудовых ресурсов в увязке с экономическим ростом и составлен прогноз спроса на трудовые ресурсы на ближайшие пять лет. Сбалансированность спроса и предложения на рынке труда достигается только при разработке программ и стандартов учебных заведений, курсов повышения квалификации, обучения новым специальностям, производственным навыкам в соответствии с этим спросом. Бейбит Исабаев

Он добавил, что задача обеспечения достойной занятости населения и повышения доходов будет решаться системно только при слаженной и совместной работе всех государственных органов.