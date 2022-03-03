Ребенок убежал из детсада в Шымкенте: наказаны сотрудники

Как сообщили в городском управлении образования, инцидент произошел ​1 марта в ГККП «Детский сад №60 «Тараз».

В 17:04 ребенок спустился вниз с воспитателем, так как внизу его ожидала бабушка. Как выяснилось, ребенок выбежал за территорию сада. Пресс-служба Управления образования Шымкента

В ведомстве отметили, что сотрудники дошкольного учреждения нашли и привели ребенка в детсад в 17:35.

​В связи с произошедшим методист А. Куралбаева, воспитатель группы «Жулдыз» А. Низтаева, дежурный воспитатель М. Аширова и охранник детского сада К. Юнусов получили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Пресс-служба УО Шымкента

Также в ведомстве сообщили, что заведующая ГККП «Детский сад №60 «Тараз» Байхарашева К.С. согласно ст. 64 п. 2 Трудового кодекса РК получила дисциплинарное взыскание в виде выговора.