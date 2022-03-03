12:50 03.03.2022
Ребенок убежал из детсада в Шымкенте: наказаны сотрудники
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Как сообщили в городском управлении образования, инцидент произошел 1 марта в ГККП «Детский сад №60 «Тараз».
В 17:04 ребенок спустился вниз с воспитателем, так как внизу его ожидала бабушка. Как выяснилось, ребенок выбежал за территорию сада.Пресс-служба Управления образования Шымкента
В ведомстве отметили, что сотрудники дошкольного учреждения нашли и привели ребенка в детсад в 17:35.
В связи с произошедшим методист А. Куралбаева, воспитатель группы «Жулдыз» А. Низтаева, дежурный воспитатель М. Аширова и охранник детского сада К. Юнусов получили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.
Пресс-служба УО Шымкента
Также в ведомстве сообщили, что заведующая ГККП «Детский сад №60 «Тараз» Байхарашева К.С. согласно ст. 64 п. 2 Трудового кодекса РК получила дисциплинарное взыскание в виде выговора.