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Законодательство РК
12:50 03.03.2022

Ребенок убежал из детсада в Шымкенте: наказаны сотрудники

шымкент, детсад, ребенок, пропажа, наказание Фото: Пресс-служба акимата Алматы
В Шымкенте пятерых сотрудников детского сада наказали за пропажу ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском управлении образования, инцидент произошел ​1 марта в ГККП «Детский сад №60 «Тараз».

В 17:04 ребенок спустился вниз с воспитателем, так как внизу его ожидала бабушка. Как выяснилось, ребенок выбежал за территорию сада.Пресс-служба Управления образования Шымкента

В ведомстве отметили, что сотрудники дошкольного учреждения нашли и привели ребенка в детсад в 17:35.

​В связи с произошедшим методист А. Куралбаева, воспитатель группы «Жулдыз» А. Низтаева, дежурный воспитатель М. Аширова и охранник детского сада К. Юнусов получили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Пресс-служба УО Шымкента

Также в ведомстве сообщили, что заведующая ГККП «Детский сад №60 «Тараз» Байхарашева К.С. согласно ст. 64 п. 2 Трудового кодекса РК получила дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Динара Халдарова
Шымкент
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