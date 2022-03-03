Весеннее обострение: врач рассказала, как справиться с болезнями

Врач общей практики поликлиники городской клинической больницы №7 Алматы Сандугаш Байбулатова напомнила, что весной обостряются психические заболевания, аллергия, простудные болезни, язвенные болезни кишечника и дерматологические заболевания у подростков.

В весенний период обостряются депрессивные расстройства и различные неврологические заболевания, это связано со сбоем в работе биологических часов из-за изменения светового режима. Насторожиться следует, если человек ощущает непонятное недомогание, ему трудно заставить себя сделать что-то, он испытывает недовольство собой и близкими, не хочет общаться с окружающими, у него преобладают пессимистические мысли, особенно в отношении будущего. Что касается аллергии, то чаще всего это полиноз. Причиной может стать одно или несколько видов растений из 100 возможных (например, береза, орешник, дуб, клен, тополь, цветение яблонь, сирени, акации и так далее). Не стоит забывать о сезонных простудах, им подвержены все без исключения, но чаще всего простудными заболеваниями болеют люди со слабым иммунитетом. Также именно весной чаще всего обостряются циститы, гаймориты. Врач общей практики Сандугаш Байбулатова

Что касается язвенных заболеваний кишечника, то медик перечислила симптомы начинающегося обострения: боли в подложечной области натощак (так называемые «голодные» боли), ночные боли, тошнота, нарушение стула, неприятный запах изо рта.

Особенно опасны осложнения язвы – желудочно-кишечное кровотечение, перфорация язвы, которые уже потребуют неотложного хирургического вмешательства.

В первый весенний месяц человек может испытывать такие симптомы, как повышенная утомляемость и вялость, апатия, плохой аппетит, сонливость, повышенная раздражительность, упадок сил, ломкость волос и ногтей, сухость кожи, недомогание, ощущение недосыпа, частые головные боли.

Люди с повышенным артериальным давлением могут испытывать кризы, а аллергики – высыпания, зуд, чихание, заложенность носа.

Самая главная рекомендация – правильное дробное питание 5-6 раз в день, диетическое питание – исключите жирное, острое, соленое, кислое, жареное, специи, алкоголь и газированные напитки. Есть желательно побольше фруктов и овощей в сыром виде. Нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после прихода с улицы, тщательно убирать и проветривать жилые помещения. Лучше всего весной ложиться спать на час раньше, чем обычно, больше гулять на улице, дышать свежим воздухом, заниматься спортом. Перед применением витаминов рекомендуется сдать анализы. Врач Сандугаш Байбулатова

После консультации с врачами с профилактической целью, взрослым можно принимать витамин Д 1000 МЕ по 1 таб. один раз в день (снимает утомляемость, усталость), витамин С 500 мг по 1 таб. один раз в день (является мощным антиоксидантом, который не только полезен для иммунитета, но и благотворно влияет на состояние кожи, улучшая естественный синтез коллагена и способствуя лучшему усвоению коллагеновых добавок), витамин Е по 1 таб. один раз в день в течение 30 дней (помогает быстрее восстанавливаться после простудных заболеваний, способствует улучшению общего самочувствия и помогает избавиться от апатии и сонливости, если они не вызваны какими-либо серьезными нарушениями в функционировании организма).

Также возможно, что врачи посоветуют пропить цинк по 1 таб. один раз в день в течение 30 дней (минерал красоты, необходимый для улучшения состояния кожи, волос и ногтей, очень полезен для иммунитета, что делает его одной из ключевых добавок для курсового приема в начале весны) и селен (важен для укрепления иммунитета, полезен для сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, благотворно влияет на когнитивные способности, является мощным антиоксидантом и улучшает обменные процессы).