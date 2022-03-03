В МИДе рассказали, сколько казахстанцев ожидают вылета из Катовице

Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1. Пресс-служба МИД РК

В ведомстве отметили, что казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан.

Два эвакуационных борта авиакомпании Air Astana уже вывезли 299 человек, которые прибыли в Алматы и Нур-Султан из Катовице (Польша). На 3 марта прорабатывается отправка третьего эвакуационного борта. На сегодня в Катовице ожидают вылета 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украинско-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан – из Львова. Пресс-служба МИД РК

По информации, представленной НПП «Атамекен», после начала боевых действий в Украине на территории страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями – гражданами РК и 8 водителями – гражданами иностранных государств.