13:34 03.03.2022
В МИДе рассказали, сколько казахстанцев ожидают вылета из Катовице
Фото: Пресс-служба МИД РК
68 граждан Казахстана, эвакуированных из Украины, ожидают вылета из Катовице. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.
Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1.Пресс-служба МИД РК
В ведомстве отметили, что казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан.
Два эвакуационных борта авиакомпании Air Astana уже вывезли 299 человек, которые прибыли в Алматы и Нур-Султан из Катовице (Польша). На 3 марта прорабатывается отправка третьего эвакуационного борта. На сегодня в Катовице ожидают вылета 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украинско-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан – из Львова.Пресс-служба МИД РК
По информации, представленной НПП «Атамекен», после начала боевых действий в Украине на территории страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями – гражданами РК и 8 водителями – гражданами иностранных государств.
В настоящий момент из 55 автотранспортных средств при содействии казахстанских дипломатов на территорию России было обеспечено пересечение украинско-российской границы 13 автотранспортных средств с водителями, 8 – в Молдову и 3 – в Польшу. По имеющимся данным, 31 автотранспортное средство казахстанских перевозчиков остается на территории Украины.Пресс-служба МИД РК