В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану

Дело в том, что эту технику мы передвигаем не только в этот кризисный период, она двигалась и раньше. Но эти вопросы раньше не возникали. Понятно, что в такой геополитической обстановке оно вызывает вопросы. Мы, проанализировав, примем меры и будем извещать (об учениях. – Прим.). Но не думаю, что перемещение по своей территории наших Вооруженных сил должно вызывать у населения какую-то озабоченность. Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

По его словам, Вооруженные силы РК на постоянной основе проводят различные учения, усиления и сборы.

ВС не могут находиться в бездействии. Это их основное назначение – быть в готовности к отражению любой агрессии. Поэтому проводятся занятия, различные учения. Тем более в этот период идет слаживание рот, батальонов, поэтому перемещение техники по территории Казахстана предусматривается. Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

В мессенджерах распространяется сообщение, содержащее видео с передвижением военной техники. В тексте говорится, что Казахстан вступает в войну против Украины, стягивая войска на запад и север страны.

Это видео вызвало ажиотаж среди казахстанцев в соцсетях. Позже опровержение этой информации появилось на сайте Stopfake.