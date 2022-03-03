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14:21 03.03.2022

Спортсмены России и Беларуси не допущены к Паралимпиаде-2022

Паралимпийские игры в Пекине Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета РФ
3 февраля Международный паралимпийский комитет лишил права спортсменов из России и Беларуси выступать на зимних Паралимпийских играх в Пекине, сообщает Zakon.kz.

МПК пересмотрел раннее свое решение и запретил атлетам из России и Беларуси выступать на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине даже под нейтральным флагом.

Как сообщает пресс-служба МПК, национальные комитеты других стран, команды и спортсмены отказывались соревноваться с соперниками из России и Беларуси, что ставило под угрозу проведение соревнований с дальнейшей напряженной ситуацией в олимпийской деревне.

В свою очередь Паралимпийский комитет России считает, что данное решение МПК абсолютно необоснованное, и оно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.

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