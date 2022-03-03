Спортсмены России и Беларуси не допущены к Паралимпиаде-2022

МПК пересмотрел раннее свое решение и запретил атлетам из России и Беларуси выступать на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине даже под нейтральным флагом.

Как сообщает пресс-служба МПК, национальные комитеты других стран, команды и спортсмены отказывались соревноваться с соперниками из России и Беларуси, что ставило под угрозу проведение соревнований с дальнейшей напряженной ситуацией в олимпийской деревне.

В свою очередь Паралимпийский комитет России считает, что данное решение МПК абсолютно необоснованное, и оно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +100% к депозиту.