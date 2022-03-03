В обменниках доллары продают по 505 тенге

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара достиг 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на -0,15 тенге и составил 5,05 тенге. А курс китайского юаня, напротив, вырос – до 77,55 тенге (+0,03).