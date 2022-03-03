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15:50 03.03.2022

В обменниках доллары продают по 505 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 492,28 тенге, поднявшись на 1,97 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара достиг 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на -0,15 тенге и составил 5,05 тенге. А курс китайского юаня, напротив, вырос – до 77,55 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498-505 тенге, евро – по 549-556 тенге, российские рубли – по 4,9-5,6 тенге.

Лариса Черненко
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