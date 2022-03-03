Сильный дождь и гроза – прогноз погоды на 4 марта в Казахстане

На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды. На западе, северо-западе, севере, юго-востоке республики пройдет дождь, днем на западе области – сильный дождь, гроза. На юге, в центре, на востоке страны установится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра и туманы. РГП «Казгидромет»

На севере, востоке Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, гололед, на северо-западе, западе области – ветер.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра.

На северо-востоке Актюбинской области – туман, на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге Костанайской области – туман, днем на юге области – гололед. На большей части Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере, западе, в центре Карагандинской области – туман.

Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области – туман, на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – туман, днем в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Алматинской области – туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.