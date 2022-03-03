Воспитанники программы «Спортивный наставник» выступили на республиканском чемпионате

Программа «Спортивный наставник» Parimatch Foundation дает первые плоды. В ноябре 2021 года в рамках программы состоялось открытие секций по футболу и баскетболу в детском доме №4 города Шымкента. Фонд выделил 3 млн тенге на работу квалифицированных тренеров, новую экипировку и спортивный инвентарь. Воспитанники дома с энтузиазмом взялись за тренировки и в минувшую неделю продемонстрировали свои навыки на республиканском чемпионате.

Фото: Parimatch Foundation

Мы были очень счастливы видеть, как дети выросли в баскетболе и набрались уверенности поучаствовать в большом чемпионате. Выступили достойно! В следующий раз они поедут уже за победой, а мы их обязательно поддержим, – заявила Виктория Андреева, официальный представитель фонда в Казахстане.

Фото: Parimatch Foundation

Parimatch Foundation приветствовал инициативу, оплатив взнос за три команды, проезд и горячее питание. Кроме того, участникам предоставили новую форму, чтобы они смогли почувствовать себя настоящими атлетами. С ними поехал тренер Данил Серединский, мастер спорта, судья национальный категории РК и опытный наставник с многочисленными наградами и заслугами в баскетболе.

Фото: Parimatch Foundation

Ребята выступали в чемпионате Казахстана среди профессиональных команд из детско-юношеских школ. Хотя сейчас они немного уступают соперникам, я уверен, что все у них впереди и однажды они выбьются в лидеры. Хотелось бы поблагодарить Parimatch Foundation за то, что они поддержали ребят в их стремлении показать себя и свой уровень игры. Надеюсь, что фонд и дальше будет помогать детям в непростых обстоятельствах проявлять себя в социуме и спорте, – сообщил Иван Гайна, руководитель молодежных чемпионатов.

Чемпионат завершился на доброй ноте: воспитанники «Спортивного наставника» получили награду за активное участие и стремление к победе от Национальной федерации баскетбола РК.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.

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