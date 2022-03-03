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16:38 03.03.2022

Президент Эстонии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Алар Карис Фото: facebook/PresidentAlarKaris
Президент Эстонии Алар Карис заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, передает Zakon.kz.

Алар Карис сдал ПЦР-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом он сообщил 3 марта, опубликовав пост в Facebook.

Как отметил президент Эстонии, он будет находиться на самоизоляции до тех пор, пока не вылечится.

Карис также написал, что испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, такие как насморк и боль в горле, но в целом чувствует себя хорошо.

Ранее эстонский лидер был трижды вакцинирован от коронавирусной инфекции.

В публикации Карис отметил, что в последние два дня делал экспресс-тесты, результаты которых были отрицательными.

Чиновники, контактировавшие с президентом в последние дни, уже проинформированы о положительном результате теста эстонского лидера.

Оксана Житникова
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