Советы юриста: имеется несколько долгов – как их взыскивать ЧСИ?

По словам казахстанца, он имеет сразу три займа и три исполнительных производства, по которым каждый ЧСИ снимает по 50% зарплаты. Насколько законны такие действия?

Как пояснили юристы, согласно закону об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, за должником обязано сохраниться 50% его ежемесячного дохода.

При этом сохраняемая сумма должна быть не менее размера прожиточного минимума, за исключением случаев:

взыскания алиментов и возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

смерти кормильца.

ЧСИ не могут взыскать больше 50% от месячной заработной платы, кроме вышеперечисленных случаев. При наличии нескольких постановлений ЧСИ должны сами распределять взыскиваемую сумму в соответствии с нижеперечисленными пунктами. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Так, если сумма взыскания не устраивает ЧСИ, они должны разделить ее в соответствии с указанным законом.

То есть каждый ЧСИ должен взыскивать сумму по очереди. Если же сумма не устраивает всех потребностей ЧСИ, то они разделяют сумму пропорционально их потребностям.

Согласно закону это выглядит так:

по алиментам; по возмещению вреда, повреждения здоровья, в связи со смертью кормильца; требования работников, вытекающие из трудовых правоотношений; о выплате вознаграждения, о нарушении авторского права, требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу правовым правонарушением; требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, включая вознаграждение (интерес), возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пеню), издержки по содержанию заложенного имущества, возмещение расходов залогодержателя по взысканию; удовлетворяются требования по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, юридических лиц по возмещению ущерба, причиненного любым правонарушением; удовлетворяются все остальные требования.

Юристы также рассказали, что необходимо предпринять, если ЧСИ нарушают свои обязанности.

Мы рекомендуем проверять свои доходы и заработную плату, в случае, если вы заметите, что ЧСИ злоупотребляет своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, то вы можете обратиться в региональную палату ЧСИ или же написать иск в суд. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Кроме того, можно обратиться в суд в электронном формате через «Судебный кабинет».