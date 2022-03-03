В аптеках Алматы продавали наркотические препараты

По словам начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Ерлана Алмагамбетова, в некоторых аптеках города не составляет проблем купить наркосодержащие препараты.

В мкр. Айнабулак-2 сотрудниками нашего подразделения совместно с коллегами из УП Жетысуского района задержан 28-летний гражданин, у которого была изъята одна упаковка снотворных таблеток. По словам задержанного, препарат он приобрел в одной из аптек района. Еще одного любителя «аптечных наркотиков» задержали уже в Алатауском районе города. 20-летний гражданин приобрел без рецепта капли. Ерлан Алмагамбетов

Начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы напомнил, что по инициативе МВД усилен контроль за оборотом некоторых препаратов, которые были внесены в список сильнодействующих веществ.