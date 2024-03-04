Сильнодействующие препараты без рецепта врача продавали в Мангистау

В аптеке Мангистау без рецепта продавали сильнодействующий препарат. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства за 4 марта 2024 года, прокуратура провела анализ реализации лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно нему:

"Установлены факты осуществления деятельности аптеки не имеющей лицензии, также хранения просроченных лекарственных препаратов и отпуск лекарственных средств "Тропикамид" в больших объемах без рецепта (более 45 тыс. упаковок, что составляет 55% общего объема закупа по области)".

Тропикамид – является сильнодействующим веществом, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, усиливает эффект от употребления наркотика, что позволяет наркоманам либо экономить дозу основного вещества, либо получать более сильную эйфорическую реакцию.

В этой связи при координации прокуратуры области Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области проведена проверка в деятельности аптеки.

"По результатам проверки владелец аптеки привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.464 (нарушение норм лицензирования) и ч.1, 3 ст.426 КоАП (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий)". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

Кроме того, по постановлению суда деятельность предпринимателя приостановлена на три месяца.

В конце 2023 года стало известно, что в аптеках Казахстана запретят продажу лекарств с истекающим сроком годности.