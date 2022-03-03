Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:07 03.03.2022

Законно ли пропускать на работу по отпечаткам пальцев

законно ли пускать на работу по отпечаткам пальцев Фото: Zakon.kz
На сайте «Электронного правительства» казахстанка спросила, насколько законно устанавливать в ТОО пропускную систему идентификации путем снятия отпечатков пальцев. Ответ передает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что работодатель решил установить пропускную систему идентификации путем снятия отпечатков пальцев, и спросила, насколько законно снятие отпечатков пальцев в ТОО и не является ли данная информация персональными данными.

Как следует из ответа Минтруда, закон «О персональных данных и их защите» предусматривает, что сбор, обработка и защита персональных данных осуществляются в соответствии с принципами:

  1. соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

  2. законности;

  3. конфиденциальности персональных данных ограниченного доступа;

  4. равенства прав субъектов, собственников и операторов;

  5. обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Вместе с тем, согласно пункту 1 закона, доступ к персональным данным определяется условиями согласия субъекта или его законного представителя, предоставленного собственнику или оператору на их сбор и обработку, если иное не предусмотрено законодательством.

В связи с чем в Минтруда резюмировали, что работодатель обязан информировать и строго согласовывать с сотрудниками обработку их персональных данных и строго придерживаться вышеуказанных норм.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяла под контроль Херсон
02.03.2022
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
02.03.2022
Токаев поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
02.03.2022
Минобороны РФ впервые озвучило данные по потерям в Украине
02.03.2022
Партия Nur Otan официально переименована в AMANAT
02.03.2022
Главная Топ LIVE Все