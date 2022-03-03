Законно ли пропускать на работу по отпечаткам пальцев

Женщина рассказала, что работодатель решил установить пропускную систему идентификации путем снятия отпечатков пальцев, и спросила, насколько законно снятие отпечатков пальцев в ТОО и не является ли данная информация персональными данными.

Как следует из ответа Минтруда, закон «О персональных данных и их защите» предусматривает, что сбор, обработка и защита персональных данных осуществляются в соответствии с принципами:

соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина; законности; конфиденциальности персональных данных ограниченного доступа; равенства прав субъектов, собственников и операторов; обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Вместе с тем, согласно пункту 1 закона, доступ к персональным данным определяется условиями согласия субъекта или его законного представителя, предоставленного собственнику или оператору на их сбор и обработку, если иное не предусмотрено законодательством.