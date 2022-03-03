Законно ли пропускать на работу по отпечаткам пальцев
Женщина рассказала, что работодатель решил установить пропускную систему идентификации путем снятия отпечатков пальцев, и спросила, насколько законно снятие отпечатков пальцев в ТОО и не является ли данная информация персональными данными.
Как следует из ответа Минтруда, закон «О персональных данных и их защите» предусматривает, что сбор, обработка и защита персональных данных осуществляются в соответствии с принципами:
соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
законности;
конфиденциальности персональных данных ограниченного доступа;
равенства прав субъектов, собственников и операторов;
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Вместе с тем, согласно пункту 1 закона, доступ к персональным данным определяется условиями согласия субъекта или его законного представителя, предоставленного собственнику или оператору на их сбор и обработку, если иное не предусмотрено законодательством.
В связи с чем в Минтруда резюмировали, что работодатель обязан информировать и строго согласовывать с сотрудниками обработку их персональных данных и строго придерживаться вышеуказанных норм.