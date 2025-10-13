#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Почему в Казахстане не работает база отпечатков пальцев иностранцев

Дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев, отпечатки пальцев, отпечаток пальца , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах ведомства 13 октября 2025 года рассказал, почему не работает база отпечатков пальцев иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что с 26 августа не работает база дактилоскопии иностранцев. В итоге они все это время не могут получить вид на жительство, так как для этого требуется сдать отпечатки. Они поинтересовались, когда заработает эта база.

Саденов в своем ответе сослался на технические проблемы.

"К сожалению, техника дает сбои. Мы сейчас в оперативном режиме исправляем. При этом если где-то по срокам (будут нарушения из-за этого. – Прим. ред.), мы в отношении иностранцев не будем применять (штрафные санкции. – Прим. ред.). Мы знаем, кто подпадает под эту категорию. На этой неделе мы должны закончить – и система будет работать до конца недели", – заверил глава МВД.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал, как цифровые технологии могут помочь бороться с преступностью в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Уволен по отрицательным мотивам: глава МВД о полицейском, сломавшем ребро пенсионерке
18:45, Сегодня
Уволен по отрицательным мотивам: глава МВД о полицейском, сломавшем ребро пенсионерке
МВД о песнях, пропагандирующих кражу невест: По контенту будем давать оценку
18:00, Сегодня
МВД о песнях, пропагандирующих кражу невест: По контенту будем давать оценку
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
18:41, 31 мая 2023
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: