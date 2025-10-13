Почему в Казахстане не работает база отпечатков пальцев иностранцев

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах ведомства 13 октября 2025 года рассказал, почему не работает база отпечатков пальцев иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что с 26 августа не работает база дактилоскопии иностранцев. В итоге они все это время не могут получить вид на жительство, так как для этого требуется сдать отпечатки. Они поинтересовались, когда заработает эта база.

Саденов в своем ответе сослался на технические проблемы.

"К сожалению, техника дает сбои. Мы сейчас в оперативном режиме исправляем. При этом если где-то по срокам (будут нарушения из-за этого. – Прим. ред.), мы в отношении иностранцев не будем применять (штрафные санкции. – Прим. ред.). Мы знаем, кто подпадает под эту категорию. На этой неделе мы должны закончить – и система будет работать до конца недели", – заверил глава МВД.

Ранее вице-министр внутренних дел Санжар Адилов рассказал, как цифровые технологии могут помочь бороться с преступностью в Астане.

