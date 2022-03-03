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17:19 03.03.2022

Вечерние торги завершились очередным ростом курса доллара

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 493,43 тенге, поднявшись за день на 3,12 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов достиг 165,01 млн долларов.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

На дневных торгах курс доллара вырос на 1,97 тенге, до 492,28 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498-506 тенге, евро – по 550-560 тенге, российские рубли – по 4,2-5,60 тенге.

Лариса Черненко
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