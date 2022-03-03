Вечерние торги завершились очередным ростом курса доллара

Объем торгов достиг 165,01 млн долларов.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

На дневных торгах курс доллара вырос на 1,97 тенге, до 492,28 тенге.