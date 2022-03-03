Что известно о поддержке казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Пекине

Они будут представлены в таких видах спорта, как горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг на колясках. Всего же будет разыграно 78 комплектов медалей.

В состав Национальной паралимпийской сборной Казахстана вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы будут представлены в двух видах спорта: лыжные гонки и биатлон.

Фото: НПК

Традиционно поддержал спортсменов и Halyk Bank, который является официальным партнером национальной сборной.

Так, еще совсем недавно банк выступил спонсором казахстанских спортсменов на летних Олимпийских играх в японском Токио и на зимних Играх в Пекине.

К важным событиям в мире спорта Halyk выпустил для отечественных спортсменов именные карты Visa. Это специальные карты с эксклюзивным спортивным дизайном и льготными условиями – отсутствием комиссии и начислением акционного бонуса в размере 1% за совершение транзакций.

В этот раз каждому из спортсменов паралимпийской делегации и их тренерам Halyk перечислил денежные средства в размере 225 тыс. тенге.

Такие масштабные международные соревнования не только очень хорошо способствуют развитию спортивной состязательности, укреплению мира, дружбы и сотрудничества, но и демонстрируют ярчайшие примеры силы человеческого духа, стирая стереотипы о пределах возможностей личности. Паралимпиада вдохновляет нашу казахстанскую молодежь на занятия спортом и формирование активной жизненной позиции. Halyk Bank заинтересован в создании необходимых условий для того, чтобы перспективная молодежь была воодушевлена успехами паралимпийцев и стремилась развивать свои спортивные таланты, – сказала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Главный тренер сборной Казахстана по пара лыжным гонкам и пара биатлону Василий Коломиец добавил, что Halyk Bank стал уже традиционным спонсором олимпийского и паралимпийского движения в Казахстане.

Отрадно, что банк поддержал спортсменов и на этой зимней паралимпиаде. Мы, тренеры и спортсмены, благодарны за спонсорскую инициативу и признательны за поддержку. Болейте за наших паралимпийцев – сильных духом личностей, поддерживайте нашу сборную, – заявил Василий Коломиец.

Фото: НПК

Торжественная церемония открытия зимних Паралимпийских игр состоится уже завтра, 4 марта, на Национальном стадионе столицы Китая.

Качественный уровень подготовки и стремление к победе мотивируют наших спортсменов к достижению высоких результатов на предстоящей Паралимпиаде. Со своей стороны, мы, казахстанцы, будем болеть и поддерживать казахстанских паралимпийцев, мы верим в блестящие результаты нашей сборной! Искренне желаем нашей команде новых спортивных успехов и побед!