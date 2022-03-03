Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Как отмечено на сайте Акорды, по данному вопросу с докладами выступили премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти, а также члены правительства.

Фото: akorda.kz

Предложения со стороны бизнеса представил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Райымбек Баталов.

Как подчеркнул президент, созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана.

Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий. Президент призвал правительство работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом.

Также главой государства на базе экономического анализа поручено подготовить пакет мер поддержки предприятий и, в случае необходимости, отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год.

Фото: akorda.kz

В рамках основной части заседания Высшего совета были рассмотрены три вопроса: об укреплении доходной части государственного бюджета, совершенствовании инвестиционной политики, реформировании АО «Самрук-Казына».

По первому вопросу, касающемуся подходов к укреплению доходной части государственного бюджета, доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По словам министра, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в три раза по всем видам твердых полезных ископаемых, что позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.

Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля.

По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.

Далее был рассмотрен вопрос о формировании новых подходов к инвестиционной политике. В рамках концепции инвестиционной политики предусматривается дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, содействие росту инвестиционной активности частного сектора и глубокая интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.

О ходе реформирования АО «Самрук-Казына» отчитался председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. Он обозначил такие ключевые приоритеты программы, как обеспечение прозрачности процесса закупок, устранение барьеров для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал. Такие компании, как АО «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «KEGOC», АО «QazaqGaz», будут выведены на IPO. Благодаря этому «Самрук-Казына» сможет направить в Национальный фонд 500 млрд тенге.

Программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более 8 млрд долларов, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 трлн тенге и создание 5 тыс. новых рабочих мест. Для каждой портфельной компании будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности и оптимизированы маршруты поставок, а также приняты антикоррупционные меры.

К примеру, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда. Экономический эффект от этой процедуры только в этом году превысит 2 млрд тенге.