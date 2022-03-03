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18:05 03.03.2022

Определенный вид бактерий может вызвать гипертонию – ученые

давление, сердце Фото: pixabay
Биологи выявили в микрофлоре рта бактерии, повышающие вероятность развития гипертонии, передает Zakon.kz.

Американские ученые выяснили, что наличие десяти видов бактерий в микрофлоре ротовой полости у пожилых женщин повышало риск развития гипертонии примерно на 10-16%, при этом появление пяти других вариантов микробов снижало риск развития повышенного давления на 9-18%.

Профессор университета Буффало (США) Майкл Ламонт рассказал, что речь идет об определенных видах бактерий, связанных с развитием воспаления десен – периодонтита. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

Периодонтит и гипертония особенно часто развиваются у пожилых людей, что потенциально указывает на то, что риск развития последней болезни можно будет заметным образом снизить, если уменьшить частоту развития хронических воспалений десен, – сообщает ТАСС, цитируя текст пресс-службы AHA.

Как известно, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, чаще всего возникают из-за гипертонии – стабильно высокого давления в кровеносных сосудах. По статистике ВОЗ, указанные болезни остаются одной из главных причин смерти на глобальном уровне – ежегодно от них умирают около 17 млн человек, причем у большинства похожие проблемы со здоровьем.

Ламонт и его коллеги заинтересовались тем, существует ли взаимосвязь между вероятностью развития гипертонии и особенностями микрофлоры человека. Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали данные, собранные их коллегами в рамках проекта BOPDS, направленные на изучение частоты развития остеопороза и периодонтита среди женщин в возрасте, – отмечается в материале.

В этой научной работе участвовало свыше 1,2 тыс. пожилых жительниц Буффало, за здоровьем которых медики наблюдали на протяжении двух десятков лет. У испытуемых брали пробы микрофлоры рта, а также делали замеры артериального давления.

Проведенные профессором Ламонтом и его коллегами анализы показали, что наличие 10 видов бактерий в микрофлоре ротовой полости у пожилых женщин повышало риск развития гипертонии примерно на 10-16% с учетом всех возможных побочных факторов, в том числе наличия или отсутствия вредных привычек. В противоположность этому, появление пяти других вариантов микробов снижало риск развития повышенного давления на 9-18%.

Исследование этих бактерий установило, что все микробы из первой группы были связаны с развитием хронических вариаций периодонтита и прочих форм воспаления десен и других тканей ротовой полости. Присутствие пяти других видов бактерий снижало риск развития этих болезней.

По мнению профессора Ламонта и его коллег, эти результаты свидетельствуют о связи между гипертонией у женщин и состоянием их микрофлоры.

Последующее изучение этих бактерий, как надеются ученые, поможет им понять, способствуют ли они развитию повышенного давления напрямую или же воздействуют на кровеносную систему женщин опосредованным путем.

Оксана Житникова
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