Определенный вид бактерий может вызвать гипертонию – ученые

Американские ученые выяснили, что наличие десяти видов бактерий в микрофлоре ротовой полости у пожилых женщин повышало риск развития гипертонии примерно на 10-16%, при этом появление пяти других вариантов микробов снижало риск развития повышенного давления на 9-18%.

Профессор университета Буффало (США) Майкл Ламонт рассказал, что речь идет об определенных видах бактерий, связанных с развитием воспаления десен – периодонтита. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

Периодонтит и гипертония особенно часто развиваются у пожилых людей, что потенциально указывает на то, что риск развития последней болезни можно будет заметным образом снизить, если уменьшить частоту развития хронических воспалений десен, – сообщает ТАСС, цитируя текст пресс-службы AHA.

Как известно, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, чаще всего возникают из-за гипертонии – стабильно высокого давления в кровеносных сосудах. По статистике ВОЗ, указанные болезни остаются одной из главных причин смерти на глобальном уровне – ежегодно от них умирают около 17 млн человек, причем у большинства похожие проблемы со здоровьем.

Ламонт и его коллеги заинтересовались тем, существует ли взаимосвязь между вероятностью развития гипертонии и особенностями микрофлоры человека. Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали данные, собранные их коллегами в рамках проекта BOPDS, направленные на изучение частоты развития остеопороза и периодонтита среди женщин в возрасте, – отмечается в материале.

В этой научной работе участвовало свыше 1,2 тыс. пожилых жительниц Буффало, за здоровьем которых медики наблюдали на протяжении двух десятков лет. У испытуемых брали пробы микрофлоры рта, а также делали замеры артериального давления.

Проведенные профессором Ламонтом и его коллегами анализы показали, что наличие 10 видов бактерий в микрофлоре ротовой полости у пожилых женщин повышало риск развития гипертонии примерно на 10-16% с учетом всех возможных побочных факторов, в том числе наличия или отсутствия вредных привычек. В противоположность этому, появление пяти других вариантов микробов снижало риск развития повышенного давления на 9-18%.

Исследование этих бактерий установило, что все микробы из первой группы были связаны с развитием хронических вариаций периодонтита и прочих форм воспаления десен и других тканей ротовой полости. Присутствие пяти других видов бактерий снижало риск развития этих болезней.

По мнению профессора Ламонта и его коллег, эти результаты свидетельствуют о связи между гипертонией у женщин и состоянием их микрофлоры.

Последующее изучение этих бактерий, как надеются ученые, поможет им понять, способствуют ли они развитию повышенного давления напрямую или же воздействуют на кровеносную систему женщин опосредованным путем.