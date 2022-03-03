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18:10 03.03.2022

Постковидный синдром – врач о том, что происходит в организме

Постковидный синдром Фото: pixabay
Симптомы постковидного синдрома – сигналы о том, что в организме происходят те или иные изменения. Корреспондент Zakon.kz поговорил о них со специалистом.

Врач общей практики поликлиники Городской клинической больницы №7 Алматы Сандугаш Байбулатова напомнила, что к постковидным симптомам чаще всего относятся постоянная слабость, одышка, неполный вдох, тяжесть за грудиной, головная боль, боли в мышцах, суставные боли, потеря обоняния, искажение запаха, вкуса, кожные реакции (сыпь, обширные крапивницы, капиллярные сетки), резкие скачки давления и пульса, головокружения, потеря памяти, «туман в голове», дезориентация в пространстве, нарушение сна, тревога и панические атаки, расстройства желудочно-кишечного тракта, диарея.

В это время в организме происходят определенные изменения.

Вирус COVID-19 напрямую поражает клетки легких, сердца, кровеносных сосудов, головного мозга, почек, желудка и кишечника. Вирус вызывает воспаление внутренней оболочки кровеносных сосудов (эндотелиит, васкулит), что вызывает проблемы со свертыванием крови, образуются тромбы. Эти тромбы в кровяном русле выводят из строя обильно кровоснабжаемые органы, такие как сердце, почки, надпочечники, щитовидная железа, половые железы, головной мозг и другие. Доктор Сандугаш Байбулатова

Врач напомнила, что вирус способен повреждать клетки головного мозга и крупных нервов, вызывая большое разнообразие симптомов – от проблем со сном и тревожных расстройств до нарушений ритма сердечной деятельности и дыхания.

Врачи Алматы

Фото: Zakon.kz

Также вирус вызывает чрезмерный ответ иммунной системы. Провоцируются аутоиммунные реакции. Возникает хроническое воспаление, вследствие активации тучных клеток, которые выделяют большое количество медиаторов.

Альберт Ахметов
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