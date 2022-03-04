Сможет ли золото заменить доллар и евро – мнение экспертов

Экономист Андрей Чеботарев отметил, что интерес казахстанцев к золоту растет постоянно. Объясняет тем, что это универсальный защитный актив, который к тому же дорожает.

Когда в мире происходят какие-то шоки, золото растет в цене. Даже сейчас это можно видеть. Золото – это классический защитный актив, то есть, когда все остальное падает, золото растет. Да, из этого правила есть исключения: в момент большого обвала на рынках в 2008 году золото тоже падало, но и восстановилось оно самым первым. Экономист Андрей Чеботарев

Тем не менее, по словам эксперта, в текущей ситуации этот драгметалл не может стать альтернативой валюте, так как золотой стандарт давно отменен. К тому же, добавил спикер, золота сейчас слишком мало, и оно не отчеканено монетами, а реализуется в слитках.

Для того, чтобы золото стало валютой, нужен какой-нибудь сверхэкстраординарный исход событий – глобальная война или что-нибудь еще. Только в этом случае мир может попробовать вернуться к золотому стандарту тогда, когда все текущие деньги мира обесценятся. Сейчас обесценивается исключительно российский рубль. Европейская, американская и другие мировые валюты стабильны, и нет никаких причин говорить о том, что их ждет какое-то ужасное будущее. Андрей Чеботарев

Между тем, по словам эксперта, в новом мире может случиться и такое, что золото перестанет быть защитным активом и на его место придут, к примеру, палладий, медь, серебро, алюминий или сталь.

Экономист Расул Рысмамбетов также считает, что у золота нет перспектив стать валютой для частных расчетов. При этом подчеркивает, что этот металл может стать альтернативной ценностью для расчетов по каким-то крупным межгосударственным сделкам.

Когда мы говорим о валюте, за которую хлеб покупать, то там у золота нет будущего, а в крупных больших сделках – может быть. Расул Рысмамбетов

Анализ данных Нацбанка РК за 2021 год показывает, что спрос на золотые слитки у казахстанцев стабилен, но не демонстрирует уверенного роста. Так, в январе прошлого года казахстанцы приобрели 2414 золотых слитков общей массой 111,5 кг, в феврале – 2309 слитков общей массой 59,2 кг, в марте – 2898 золотых слитков общей массой 48,2 кг.

Следующие два месяца показатель составил 2767 золотых слитков общей массой 94,5 кг и 1813 слитков общей массой 60,7 кг, в июне населению было продано сразу 3188 слитков общим весом 124,2 кг.

В следующие два летних месяца люди покупали золота чуть меньше:

июль – 2410 слитков общим весом 102,6 кг;

август – 2460 слитков общим весом 113,7 кг.

С сентября интерес к драгметаллу начал постепенно снижаться, было продано 2578 золотых слитков общим весом 108,3 кг. Октябрь показал отметку в 2814 слитков общим весом 88,6 кг.

А вот в ноябре 2021 года был реализован рекордный 3401 золотой слиток общей массой 129,2 кг. Под конец года спрос незначительно снизился – 3274 слитка общим весом 107,4 кг.

В январе 2022 года этот показатель, по понятным причинам, резко снизился и составил всего 1771 мерный слиток общим весом 68,6 кг.

Графика: Zakon.kz

Чаще всего золото скупают жители Алматы, Нур-Султана и Атырау. Наибольшей популярностью в 2021 году среди казахстанцев пользовался слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж в 2021 году составляет 29% – 9521 штука. Далее следуют: 100-граммовые – 6636 штук (21%) и 5-граммовые – 6136 штук (19%), 50-граммовые – 5265 штук (16%), 20-граммовые – 4768 штук (15%).