На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На севере, западе, в центре Карагандинской области, а также в городах Караганде и Жезказгане синоптики прогнозируют туман.

На севере, в центре Кызылординской области и городе Кызылорде временами сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный.

Днем 4 марта на западе ЗКО ожидаются сильные осадки. На севере, востоке области – туман, гололед. Ветер восточный. В городе Уральске ночью и утром – туман, днем гололед.

На западе Атырауской области и в городе Атырау – сильные осадки (дождь, снег).

4-5 марта на западе Мангистауской области – сильный дождь. Днем 4 марта на западе области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный.

4-5 марта в Западно-Казахстанской области, 5-6 марта в Актюбинской области – сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный.

Утром и днем 5 марта в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей – сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный.

5 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях – осадки (преимущественно дождь), температура воздуха повысится до +5°C. 6 марта – снег, метель, гололед.

4 марта в Акмолинской области и в городе Нур-Султане – осадки, временами туман.