Казахстанцы стали чаще ввозить автомобили из Грузии и Азербайджана

По данным ведомства, более четырех тысяч автомашин ввезено в Казахстан из Грузии и Азербайджана. Комитет фиксирует рост случаев, когда иностранные автомобили ввозят в республику для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. Водители таких транспортных средств, в случае ввоза для временного пользования, в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги. При этом покупать временно ввезенные автомобили, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов. Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию РК ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождение на территории РК. Пресс-служба КГД МФ РК

Департаменты государственных доходов по Мангистауской и Туркестанской областям выдали 230 уведомлений физическим лицам, зарегистрировавшим на территории РК автотранспортные средства без уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов.

На владельцев 300 автомашин, вывезенных после 30 сентября 2021 года, указанными территориальными департаментами госдоходов наложены и взысканы административные штрафы в сумме 6,6 млн тенге.

В Комитете госдоходов напомнили, что в связи с участием Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию стран, входящих в ЕАЭС, из третьих стран, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза, на срок не более одного года.

При этом передача или отчуждение права собственности (продажа по доверенности) таких транспортных средств под запретом, и правом управления данным транспортным средством обладает только сам декларант.

По окончании срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС. При невывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры, согласно законодательству.

Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза. Требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран, входящих в ЕАЭС.

Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства. Также иностранные граждане могут вывезти их с помощью перевозчиков. В случае невозможности – сами осуществить вывоз.

Ранее, в связи со сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции и невозможностью для физических лиц исполнить обязанности, совет Евразийской экономической комиссии продлил сроки временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования до 30 сентября 2021 года (без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования). Пресс-служба КГД МФ РК

Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств будет осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза (предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, а также предусмотрено взыскание таможенных платежей за нарушение срока временного ввоза в стоимости полного таможенного оформления данных транспортных средств).