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20:44 03.03.2022

Беспорядки-2022: Более 3,7 млрд тенге выделили предпринимателям Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают выплачивать компенсации предпринимателям, чей бизнес пострадал в ходе беспорядков в начале 2022 года, передает Zakon.kz.

Очередное заседание Региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам МСБ, прошедшее в Алматы, обновило данные по компенсациям алматинским предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков.

Специалисты одобрили еще 119 заявок предпринимателей на общую сумму 633,6 млн тенге. Из них 60 заявок на сумму 520,3 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 59 на сумму 113,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

В пресс-службе акимата Алматы посчитали, что за весь период Региональной комиссией мегаполиса одобрено 1009 заявок пострадавших в ходе беспорядков предпринимателей на сумму 3 774,1 млн тенге, из них 519 заявок на сумму 2 796,2 млн тенге профинансировано из бюджетных средств, 490 заявок на сумму 977,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

Заявки от пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса поступают на сайт InfoKazakhstan, на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 1413 пострадавших субъектов МСБ.

Альберт Ахметов
Алматы
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