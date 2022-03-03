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Законодательство РК
21:39 03.03.2022

У жителя Талдыкоргана изъяли крупную партию «синтетики»

Талдыкорган, полицейские, синтетика Фото: polisia.kz
Сотрудники патрульной службы задержали 23-летнего талдыкорганца, у которого изъяли партию синтетических наркотиков, сообщает Zakon.k

Полицейские остановили Mercedes-Benz в селе Еркин. У пассажира обнаружили 175 свертков с порошкообразным содержимым бежевого цвета. Согласно экспертизе, изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

По месту жительства задержанного также было обнаружено аналогичное вещество, электронные весы, мерная ложка, скотч, пакетики и другие приспособления для взвешивания и дозирования наркотических средств. Общий вес изъятой «синтетики» составил около 261 г, что относится к особо крупному размеру. Пресс-служба МВД РК

Уголовное дело по факту возбуждено по ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Согласно действующему законодательству подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Константин Вноровский
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