У жителя Талдыкоргана изъяли крупную партию «синтетики»

Полицейские остановили Mercedes-Benz в селе Еркин. У пассажира обнаружили 175 свертков с порошкообразным содержимым бежевого цвета. Согласно экспертизе, изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

По месту жительства задержанного также было обнаружено аналогичное вещество, электронные весы, мерная ложка, скотч, пакетики и другие приспособления для взвешивания и дозирования наркотических средств. Общий вес изъятой «синтетики» составил около 261 г, что относится к особо крупному размеру. Пресс-служба МВД РК

Уголовное дело по факту возбуждено по ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Согласно действующему законодательству подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.